اليمن .. مؤتمر صحفي مرتقب للجنة الأسرى ومبادرة من القوى الوطنية

من المقرر أن تعقد اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى يوم غد الاثنين مؤتمرا صحفيا حول تفاصيل عملية الأسر في صفوف قوى العدوان خلال عملية “نصر من الله” العسكرية ضد الجيش السعودي في نجران.

وأعلن رئيس اللجنة عبدالقادر المرتضى أنه سيعلن خلال المؤتمر عن تنفيذ مبادرة من القوى الوطنية في ملف الأسرى تم الترتيب لها عبر الأمم المتحدة.

يذكر أن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع كشف في وقت سابق وخلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل المرحلة الأولى لعملية “نصر من الله” بثت خلاله مشاهد لآلاف الأسرى من عسكريي الجيش السعودي ومرتزقته تم أسرهم في العملية التي شهدت أكبر استدراج في تاريخ الحروب المعاصرة، وفقا لمحللين عسكريين، حيث تم أسر 3 ألوية للجيش السعودي.

المصدر: المسيرة نت