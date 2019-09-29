ايهاب حمادة: لمؤتمر طوارئ للنهوض من الأزمة الإقتصادية والحد من المشاكل التي يمر بها المواطن

دعا عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب ايهاب حمادة إلى “عقد مؤتمر طوارئ للنهوض من الأزمة الإقتصادية والحد من المشاكل التي يمر بها المواطن”.

وقال حمادة الاحد “نحن بحاجة لإجماع وطني والتحرك يدا بيد”، وتابع “لسنا في وارد تحميل مسؤوليات لأن الصورة واضحة حول من يتحمل الادارة الإقتصادية السابقة في ظل إنهيار القطاعات الإنتاجية من الزراعة والصناعة والسياحة”.

وفي موضوع عملاء العدو، أكد حمادة أنه “كما استطاعت المقاومة اسقاط مسيرات العدو في السماء ستعمل على اسقاط مسيراته البشرية المتمثلة بالعملاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام