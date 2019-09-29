مساعد وزير الخارجية الايراني جابري أنصاري يلتقي نوري المالكي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2019 - 22:06
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الجيش اليمني يكشف تفاصيل عملية "نصر من الله" ضد قوات العدوان السعودي ـ الأميركي في نجران
العميد يحيى سريع: سقوط 3 الوية عسكرية بالكامل وأسر الآلاف بينهم أعداد كبيرة من ضباط وعناصر الجيش السعودي
العميد سريع: معلوماتنا تؤكد أن اجمالي خسائر العدو البشرية تتجاوز الـ500 ما بين قتيل وجريح
العميد سريع: أكثر من 200 قتيل من قوات العدوان سقطوا بغارات شنتها الطائرات المعادية نفسها أثناء فرارهم او استسلامهم
رئيس الوفد الوطني اليمن محمد عبد السلام: قمة السقوط ان يتجاهل العدو اسراه وقتلاه ويهرب بعض قادة الويته في اول المعركة
القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير نفذ أكثر من 20 عملية اربكت قوات العدوان منها هدف عسكري في الرياض
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السعودية توقف رحلات قطار الحرمين بسبب حريق اندلع في محطة القطار في مدينة جدة السعودية
رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز حول اضراب المعلمين: الوضع الاقتصادي لا يتيح لنا تلبية المطالب
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الإثنين أول أيام شهر صفر
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
مساعد وزير الخارجية الايراني جابري أنصاري يلتقي نوري المالكي
منذ 3 ساعة
29 September، 2019
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