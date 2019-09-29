مساعد وزير الخارجية الايراني جابري أنصاري يلتقي نوري المالكي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2019 - 22:06

مساعد وزير الخارجية الايراني جابري أنصاري يلتقي نوري المالكي

منذ 3 ساعة 29 September، 2019
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