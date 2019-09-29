خمسة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في معتقلات العدو الاسرائيلي

يواصل خمسة أسرى في سجون العدو الاسرائيلي الاحد إضرابهم المفتوح عن الطعام وسط تدهور خطير على حالتهم الصحية رفضا للاعتقال الإداري.

وقالت مصادر فلسطينية إنه “بعد تعليق الأسير منير باسل صوافطة (36 عاماً) إضرابه عن الطعام اليوم وهو من سكان طوباس يواصل خمسة آخرين الاضراب بينهم اسيرة في يومها السادس من الاضراب عن الطعام”.

ولفتت المصادر الى ان “الاسرى المضربين هم: الأسير أحمد عبد الكريم غنام (42 عاما) من دورا جنوب الخليل، مضرب منذ 78 يوما، الأسير إسماعيل أحمد علي (30 عاما) من بلدة أبو ديس شرق القدس، مضرب منذ 68 يوما، الأسير طارق قعدان (46 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، مضرب منذ 61 يوما، الأسير مصعب توفيق الهندي (28عاماً) من قرية تل، قضاء مدينة نابلس مضرب لليوم السادس على التوالي والأسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي تبلغ من العمر (24 عاما) من الأردن مضربة لليوم السادس على التوالي”.

المصدر: فلسطين اليوم