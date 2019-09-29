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September 29 2019 - 18:12

“الجهاد”: جريمة الاحتلال الاسرائيلي مع الأسير سامر العربيد تستدعي تحركا واسعا وفوريا

منذ 43 mins 29 September، 2019
الجهاد الاسلامي
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد القيادي في حركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين خضر عدنان أن “جريمة الاحتلال الاسرائيلي مع الرفيق الأسير سامر العربيد تستدعي تحركا شعبيا ورسميا واسعا وفوريا”.

واستغرب عدنان الأحد “صمت منظمة الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية عن وحشية المحتل مع الأسير العربيد وعدم إصدار بيانات تدين المحتل وجرائمه بحقه وأسرانا في السجون”.

وقال عدنان “أنقذوا الأسير البطل سامر العربيد ورفاقه من مخالب المحققين وسياطهم”، وشدد على ان “قضاء الاحتلال الصهيوني شريك بجريمة عتاة المحققين بحق الرفيق العربيد”.

يذكر ان الأسير سامر العربيد نقل الى المستشفى للعلاج بعد تدهور وضعه الصحي نتجية التعذيب الذي تعرض له من قبل العدو داخل المعتقل.

المصدر: فلسطين اليوم

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