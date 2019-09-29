العدو الاسرائيلي يغلق الحرم الابراهيمي الاثنين والثلاثاء امام المصلين

قررت قوات العدو الإسرائيلي الأحد إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين الاثنين والثلاثاء بحجة ما تسميه “الأعياد اليهودية”.

وقالت مصادر فلسطينية إنه “خلال فترة المنع يستبيح المستوطنين الصهاينة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي الحرم بجميع أروقته وساحاته”.

ولفتت المصادر الى ان “السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية وذات أطماع ونوايا خبيثة تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته، والتحكم به وبخاصة أيام الأعياد اليهودية”.

وأوضحت المصادر أن “اقتحام الحرم الإبراهيمي واغلاقه أمام المصلين يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حماية حرية العبادة تحت الاحتلال”، وطالبت “أبناء محافظة الخليل بالاستمرار في أداء الصلوات في الحرم الإبراهيمي الشريف وحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه”.

المصدر: فلسطين اليوم