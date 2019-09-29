عملية “نصر من الله” الكبرى بالصور – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2019 - 18:12

عملية “نصر من الله” الكبرى بالصور

منذ 53 mins 29 September، 2019
عملية نصر من الله
اليمن - عربي وإقليمي

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المصدر: الاعلام الحربي

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