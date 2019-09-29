“كتائب أبو علي مصطفى” تحذر العدو الاسرائيلي من المساس بالاسرى

حذرت “كتائب أبو علي مصطفى” الجناح العسكري لـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” العدو الإسرائيلي من المساس بحياة الأسرى المعتقلين إلى جانب الأسير المجاهد سامر عربيد. وأكدت أن “أي مساس بهم سيفتح أبواب الجحيم على الاحتلال”.

وحملت الكتائب في بيان لها الأحد الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والأسير سامر عربيد”، وأشار الى أن “المقاومة حق مكفول لشعبنا وللشعوب المحتلة والمضطهدة وأن ممارسة الفعل المقاوم هو شرف لنا وهو بالأساس مهمتنا التي وجدنا لأجلها”.

ودعت الكتائب “جماهير الشعب الفلسطيني لمزيد من الفعل المقاوم ومساندة أسرانا البواسل بالفعاليات الشعبية والوقفات الإسنادية لتعزيز صمودهم في مواجهة السجان”.

المصدر: فلسطين اليوم