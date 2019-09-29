جريح في المواجهات بين المعتصمين والقوى الامنية تحت جسر الرينغ في بيروت(الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2019 - 18:12
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الجيش اليمني يكشف تفاصيل عملية "نصر من الله" ضد قوات العدوان السعودي ـ الأميركي في نجران
العميد يحيى سريع: سقوط 3 الوية عسكرية بالكامل وأسر الآلاف بينهم أعداد كبيرة من ضباط وعناصر الجيش السعودي
القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير نفذ أكثر من 20 عملية اربكت قوات العدوان منها هدف عسكري في الرياض
القوات المسلحة: المعلومات الأولية تؤكد أن اجمالي خسائر العدوان في عملية "نصر من الله" يتجاوز الـ500 ما بين قتيل وجريح
ائتلاف 14 فبراير: العملية النوعية للجيش اليمني تؤكد أن كلمة الفصل الميداني لأبناء اليمن وليس لقوى العدوان ومرتزقته
رئيس لجنة الأسرى في الجيش اليمني: العدوان السعودي منع الصليب الأحمر الدولي من انتشال جثث المئات من جنوده
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: إنهاء حرب اليمن هو السبيل لوقف التصعيد في المنطقة
قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور: اذا هوجمنا سيكون دفاعنا عن أنفسنا ضمن استراتيجية هجومية
وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي: يمكننا اليوم تأمين كل ما تحتاجه قواتنا المسلحة والرد على اي اعتداء
الرئيس ميشال عون: نمر اليوم بظروف بالغة الدقة لا يستحيل الخروج منها اذا تعاهدنا على مواجهتها موحدين ومتجاوزين الخلافات
تظاهرات شعبية في ساحة الشهداء وسط بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك عشية ما يسمى بعيد "رأس السنة العبرية" بحماية مشددة من قوات العدو
جيش الاحتلال الاسرائيلي يشن حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية ويعتقل 27 فلسطينيا بينهم قيادات من الجبهة الشعبية
الجبهة الشعبية: نهج مقاومتنا سيستمر ويتصاعد حتى انفجار البركان الفلسطيني الشامل في وجه الاحتلال والمستوطنين
الشرطة السعودية: مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبد العزيز الفغم بعد تعرضه لاطلاق نار جراء "خلاف شخصي" في جدة
انطلاق الانتخابات التشريعية المبكرة في النمسا في أعقاب فضيحة فساد أسقطت الائتلاف الحاكم في أيار/مايو الماضي
وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا: حصيلة ضحايا زلزال جزر مولوكو ترتفع إلى 30 قتيلاً
الشرطة الصينية تعلن مقتل 36 شخصا إثر انحراف حافلة ركاب عن مسارها واصطدامها بشاحنة شرقي البلاد
العميد سريع: الطيران الحربي للعدوان نفذ ابادة جماعية لمرتزقته لمنعهم من تسليم أنفسهم أو الفرار
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
جريح في المواجهات بين المعتصمين والقوى الامنية تحت جسر الرينغ في بيروت(الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 2 ساعة
29 September، 2019
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