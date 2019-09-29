“لقاء الاحزاب”: لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها ومعالجة أزمة النازحين

نوه “لقاء الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية” بخطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تضمن مواقف وطنية جامعة تصب في مصلحة إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها ومعالجة أزمة النازحين بالتنسيق مع الحكومة السورية بعد التقاعس الدولي عن إيجاد حلول ناجعة لها.

وأشاد اللقاء في بيان له الاحد “باحتفال الحزب السوري الإجتماعي في ذكرى عملية الويمبي والمسيرة التي جابت شارع الحمرا في تأكيد على أهمية خيار المقاومة كنهج لتحرير الأرض واستعادة الحقوق ودحر الإحتلال وتحقيق الإنتصار”.

واعتبر اللقاء أن “مناخ إقرار موازنة 2020 لا يوحي بوجود اختلاف كبير عما تضمنته موازنة 2019 وأن الحكومة ليست في وارد تبني رؤية إقتصادية واضحة تختلف عما كان يجري سابقا وأنها ليست في وارد التخلي عن الإقتصاد الريعي والسعي لإعتماد نظام إقتصادي منتج يعزز الإقتصاد الوطني بقيمة مضافة تنعكس إيجابا على الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود”.

وحذر اللقاء من “مخاطر الرأي الذي بدأ يسود المجتمع الدولي من أن الحكومة اللبنانية ما زالت تعتمد على الإقتراض الذي يزيد المديونية التي تجاوزت الخطوط الحمر دون أن توقف الفساد والهدر أو تقلص حجم المحاصصة بين مكونات الشبكة الحاكمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام