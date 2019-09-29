مظاهرات في بيروت والمناطق احتجاجا على الاوضاع المعيشية

نظمت في العديد من المناطق اللبنانية وقفات احتجاجية على الاوضاع المعيشية والجياتية الصعبة، أبرزها تلك التي تنظم في ساحة رياض الصلح بوسط العاصمة بيروت.

فقد أشارت “الوكالة الوطنية للاعلام” الى ان”مجموعات كبيرة من المعتصمين تتجه من ساحة رياض الصلح الى جسر الرينغ وحاولوا اشعال دواليب، ولكن قوة من الجيش وصلت ومنعتهم من اشعال النار بالاطارات”، وتابعت “لكنهم قطعوا الطريق المؤدي من الرينغ الى السراي الحكومي”.

وافادت الوكالة الوطنية للاعلام ان طريق المصنع قد اقفل لبعض الوقت من قبل محتجين على الاوضاع الاقتصادية السيئة.

كما ذكرت الوكالة أن “عشرات المواطنين اعتصموا امام سرايا الهرمل الحكومي، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، رافعين شعارات تندد بالفساد والأهمال”، ولفتت الى انه “ألقيت بالمناسبة كلمات عدة وقطع السير لبعض الوقت وسط إجراءات لقوى الأمن الداخلي التي عملت على تحويل السيارات إلى شوارع فرعية”.

في بعلبك اقدم محتجون على تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي على قطع الطريق الدولية عند دوار بلدة دورس لجهة مدخل بعلبك الجنوبي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام