مظاهرات في بيروت والمناطق احتجاجا على الاوضاع المعيشية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 29 2019 - 13:42

مظاهرات في بيروت والمناطق احتجاجا على الاوضاع المعيشية

منذ 13 mins 29 September، 2019
اعتصام بيروت1111
لبنان

نظمت في العديد من المناطق اللبنانية وقفات احتجاجية على الاوضاع المعيشية والجياتية الصعبة، أبرزها تلك التي تنظم في ساحة رياض الصلح بوسط العاصمة بيروت.

فقد أشارت “الوكالة الوطنية للاعلام” الى ان”مجموعات كبيرة من المعتصمين تتجه من ساحة رياض الصلح الى جسر الرينغ وحاولوا اشعال دواليب، ولكن قوة من الجيش وصلت ومنعتهم من اشعال النار بالاطارات”، وتابعت “لكنهم قطعوا الطريق المؤدي من الرينغ الى السراي الحكومي”.

وافادت الوكالة الوطنية للاعلام  ان طريق المصنع قد اقفل لبعض الوقت من قبل محتجين على الاوضاع الاقتصادية السيئة.

كما ذكرت الوكالة أن “عشرات المواطنين اعتصموا امام سرايا الهرمل الحكومي، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، رافعين شعارات تندد بالفساد والأهمال”، ولفتت الى انه “ألقيت بالمناسبة كلمات عدة وقطع السير لبعض الوقت وسط إجراءات لقوى الأمن الداخلي التي عملت على تحويل السيارات إلى شوارع فرعية”.

في بعلبك اقدم محتجون على تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي على قطع الطريق الدولية عند دوار بلدة دورس لجهة مدخل بعلبك الجنوبي.

 5d906f6c87611_2 5d9084f888fe4_PHOTO20190929130242

تظاهرات بيروت

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة