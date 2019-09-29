هاشم: المسؤولية الوطنية تتطلب الإسراع بوضع خطة وطنية إنقاذية

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن “دقة المرحلة والظروف الضاغطة على وطننا اقتصاديا وماليا تتطلب تظافر وتكامل جهود القوى السياسية بكل انتماءاتها لأن الواقع المتردي الذي يعانيه اللبنانيون لا يستثني احدا”، معتبرا أن “المسؤولية الوطنية تتطلب الإسراع بوضع خطة وطنية إنقاذية، إنطلاقا مما تم التفاهم عليه في لقاءات بعبدا الاقتصادية”. وفي كلمة ألقاها هاشم خلال رعايته لحفل اختتام الأنشطة الرياضية الذي أقامته بلدية الخيام على أرض معتقل الخيام بحضور فعاليات سياسية وبلدية وحشد من أبناء المنطقة، قال هاشم “ان نحتفل اليوم بهذا النشاط الرياضي لكوكبة من شباب الجنوب إنما لنؤكد ان الإرادة متى توفرت فهي قادرة على الانتصار والفوز، وشبابنا يثبتون في كل لحظة انهم قادرون على النجاح في ميادين العلم والرياضة والحياة كما هي قدرتهم على الثبات والصمود والمقاومة من أجل كرامته وسيادته واستقلاله”.

وتابع “نحن ما كنا على أرض هذا المعتقل لنشهد على مرحلة معاناة معتقلين عانوا من ظلم العدو والعملاء، ولنقول أن دماء الشهداء وصمود شعب المقاومة على أرض الجنوب كتبوا تاريخ مجيد لهذا الوطن بان الأوطان تحيا بالدماء والتضحيات لا بالبيانات وإلاملاءات وما هذه الأنشطة الرياضية الا عنوان لحب الحياة الذي يحياه شعبنا الجنوبي في كل مكان وزمان”. وختم هاشم “نؤكد اليوم رغم كل التحديات وخطورة الأوضاع أن تجاوز الأزمة الراهنة ليس مستحيلا، فوطن انتصر على اعتى الجيوش وانجز معادلة توازن الرعب والردع مع العدو الاسرائيلي ليضع حدا لعدوانية وهمجية وأطماع العدو الصهيوني، قادر على ابتكار الحلول لإخراج الوطن من الأزمات المتراكمة.”

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام