الرئيس روحاني إلى ارمينيا

يبدأ الرئيس الإيراني حسن روحاني، زيارة رسمية إلى ارمينيا الاثنين تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الأرميني. وأعلن مساعد مدير مكتب الرئيس الايراني برويز اسماعيلي أن “حجة الإسلام حسن روحاني سيتوجه إلى يريفان لحضور قمة الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية التي ستعقد يوم الثلاثاء الأول من تشرين الأول/أكتوبر.” وأضاف اسماعيلي أن “رئيس الجمهورية بالإضافة إلى القائه كلمة في الاجتماع وتبيين قدرات بلدنا وطاقاتها الواسعة للتعامل التجاري مع الاتحاد الأوراسي، سيعقد أيضا اجتماعات ثنائية مع رئيس الوزراء الأرميني وكبار المسؤولين، مع التركيز على القضايا الرئيسية في علاقات طهران – يريفان وآخر المستجدات في تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع المشتركة”.

وقال أيضا إن “رئيس الجمهورية سيعقد أيضا اجتماعات منفصلة مع بعض الزعماء الحاضرين في قمة الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية، حيث سيناقش أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك والملفات الإقليمية والدولية”. و تأسس الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي عام 2014 ويضم كل من: روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزيا وروسيا البيضاء.

المصدر: ارنا