  ظريف: إنهاء حرب اليمن هو الحل الأفضل للمنطقة

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أنه “على السعودية القبول بواقع أن الأمن لا يمكن شراؤه”، معتبرا أن الحل الأفضل للمنطقة هو انهاء حرب اليمن. وفي تصريحه للصحفيين السبت في ختام زيارته إلى نيويورك، قال ظريف حول السبيل لتنفيذ “مبادرة هرمز للسلام” والتي طرحها الرئيس روحاني في خطابه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة ، أن “السعوديين يسعون لشراء الأمن عبر اثارة التوتر وتمهيد السبيل أمام الأجانب للمجيء الى المنطقة.. إنهم ومثلما اشتروا لغاية الآن كل شيء بالمال كالسلاح والصداقة والمواكبة فإنهم يتصورون أنهم يمكنهم شراء الامن ايضا”.

وقال ظريف إنه “حينما يضعون هذا الوهم جانباً يصبح بالإمكان أن تكون المشاريع أكثر فاعلية، وباعتقادي إن مبادرة هرمز للسلام تشكل افضل فرصة للسعودية للانضمام الى تحالف الأمل اذ إننا نريد رفعة جيراننا وننظر لهم كأشقاء لنا لأنهم سيبقون جيراننا على مدى التاريخ، لا أن نقوم بحلبهم واستغلالهم ومن ثم نتركهم حين وقوع الاحداث”. وذكّر المسؤولين السعوديين بأنه “مثلما دعمت ايران الكويت حين غزوها من قبل النظام العراقي السابق وسارعت الى دعم قطر اثر الأزمة الناشبة بسبب الحصار عليها من قبل السعودية والامارات، فإن ايران ستكون كذلك مع بقية جيرانها وتقف الى جانبهم”. واكد ظريف أنه “كلما ايقنت السعودية هذه الحقيقة بصورة أسرع، فبإمكانها العودة الى احضان المنطقة بصورة اسرع ايضاً”.

رسالة واضحة الى السعودية: انهاء حرب اليمن

وفي الرد على سؤال مفاده أن رئيس وزراء باكستان عمران خان كان قد جاء برسائل من السعودية الى الجانب الايراني فهل كانت هنالك رسائل من جانب ايران للسعودية، قال ظريف إن “جميع رسائلنا علنية وقلنا لجميع جيراننا ونقول لهم إنهم لا يمكنهم جلب الأمن عن طريق شراء السلاح من اميركا وتمهيد الطريق امام اميركا للمجيء الى المنطقة واشعال النزاعات والحروب اللامتناهية مع الجيران”. واكد أن “الأمن يتأتى عبر الثقة بشعوبهم والحوار والتعاون مع الجيران وان مقترح الدكتور روحاني في الجمعية العامة للامم المتحدة تضمن طرح مبادرة الحوار الاقليمي للسلام”. وتابع ظريف، ان “الذين جاءوا برسائل بذلوا جهدا محمودا للحيلولة دون اتساع وتصعيد التوتر، الا ان الطريق الى ذلك واضح تماما الا وهو انهاء حرب اليمن”.

واضاف أن “انهاء حرب اليمن يعني انهاء قتل الشعب اليمني الذي قتل منه لغاية الآن 100 الف واصيب 2.3 مليون منه بالكوليرا ويعيش 20 مليونا منه في ظروف المجاعة، كما سينتهي التوتر في المنطقة ويمنع تدهور سمعة السعودية اكثر مما حصل لغاية الآن”. وأكد وزير الخارجية الايراني أن “هذا الطريق هو الأفضل وكلما اسرعت الحكومة السعودية بقبول هذه الحقيقة سيتم انهاء الوضع الخطير جدا في منطقتنا”.

الوضع الصحي لسفير ايران في الامم المتحدة

وحول الوضع الصحي للسفير الايراني في منظمة المتحدة مجيد تخت روانجي، أوضح ظريف أنه “في الشهر الاول من بدء مهمة السفير تخت روانجي في نيويورك تم تشخيص اصابته بالسرطان وتمت معالجته بعملية جراحية اجريت سريعا له، الا انه عانى من بعض تداعيات العملية الجراحية والعلاج الكيمياوي”. واضاف “للأسف لم يسمحوا (السطات الاميركية) لي بالذهاب لعيادته في المستشفى الواقع على بعد عدة مئات الامتار من مقر اقامتنا هنا ، مما اضطررت للحديث معه عبر الوسائل الالكترونية ويبدو ان حالته الصحية الان افضل وبامكانه العودة الى مهام عمله خلال الايام القادمة”.

المصدر: ارنا