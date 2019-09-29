واعظي: لا قيمة للاتفاق النووي من دون تحقيق مصالح ايران

أكد مدير مكتب الرئيس الايراني حسن روحاني، محمود واعظي أن “الاتفاق النووي لا قيمة له من دون تحقيق مصالح ايران”. وفي تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني مساء السبت، قال واعظي إن “الأميركيين تصوروا أنهم يمكنهم في ظل قدراتهم الاقتصادية والسياسية فرض العزلة على ايران في العالم، إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أهدافهم وادركوا أن اجراءات حظرهم وضغوطهم القصوى غير فاعلة تجاه ايران. وأضاف واعظي أن “طرح مواقف ايران حول مختلف القضايا الدولية والاتفاق النووي ولقاءات الشيخ روحاني مع عدد كبير من رؤساء دول العالم الذين قدموا الى نيويوك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة ،اثبت أن الاميركيين وصلوا الى طريق مغلق في فرض الضغوط القصوى”.

وأوضح أن “بعض الدول العربية والكيان الصهيوني وحتى المتشددين الأميركيين لا يرغبون بتغيير الأوضاع الراهنة بين ايران واميركا ويتصورون أن الحظر الاقتصادي والضغوط القصوى يمكنها خلق الاستياء لدى الشعب الايراني”.

جميع المشاريع الاميركية في المنطقة فشلت

وفي السياق، أكد واعظي أن ج”ميع المشاريع الاميركية في المنطقة قد فشلت”، مضيفاً أن “اجراءاتهم في العراق وسوريا وافغانستان باءت بالفشل وأن اياً من تصريحات ترامب خلال فترة الانتخابات على الصعيد الدولي لم تتحقق”. وقال إنه “لو نفذوا (الأميركيين) التزاماتهم في اطار الاتفاق النووي وازالوا الحظر عن الشعب الايراني، فإننا على استعداد في اطار المفاوضات مع مجموعة 5+1 أن نتمكن من حل وتسوية قضايانا، إلا أن البعض فسر موقفنا هذا بأنه يعني اللقاء بين الرئيس روحاني وترامب.”

المصدر: ارنا