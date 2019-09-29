بعد الكشف عن منفذي عملية “دوليب”..اعتقالات واسعة في الضفة تطال 27 مواطناً

شنّت قوات الاحتلال “الاسرائيلي” ليل السبت وفجر الأحد حملة اعتقالات طالت 27 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة. وقال مدير نادي الأسير في نابلس رائد عامر، في تصريحات صحفية إن قوات الاحتلال شنّت، فجراً حملة اعتقالات واسعة طالت نشطاء من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على خلفية اتهامها بالوقوف خلف عملية تفجير “عين بوبين” عملية “دوليب” قبل شهرين والتي ادّت لمقتل مستوطنة. وأكد عامر أن الاحتلال شن حملة اعتقال واسعة بحق قيادات الجبهة الشعبية وكانت نسبة المعتقلين الأكبر في نابلس.

وعُرف من المعتقلين:

القيادي في الجبهة الشعبية ماهر حرب- نابلس المحرر محمد طبنجة- نابلس المحرر كمال ظريفة- نابلس المحرر نبيه عواد- عورتا جنوب نابلس المحرر محمد عواد- عورتا المحرر عارف الحج محمد- ييت فوريك شرق نابلس علي عمر الشولي- عصيرة الشمالية شمال نابلس علي صوالحة- عصيرة الشمالية جعفر عمر رواجبة- عصيرة الشمالية المحرر محمد المرداوي- عرابة جنوب جنين المحرر عدي زواهرة- بيت لحم

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل القيادي في الشعبية في مدينة نابلس الأسير المحرر حسام الرزة وقامت بتكسير محتويات المنزل وعاثت فيه فسادا قبل ان تنسحب من المنزل، حسبما اكدت العائلة.

المصدر: فلسطين اليوم