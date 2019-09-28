رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن: المئات من جثث مقاتلي العدو لازالت مرمية في الأودية بمحور نجران بعد عملية نصر من الله نتيجة عدم سماح العدوان للصليب الأحمر بانتشالها – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 28 2019 - 23:28
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
28 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
العميد يحيى سريع: سقوط 3 الوية عسكرية للعدو بالكامل وأسر الآلاف بينهم أعداد كبيرة من ضباط وعناصر الجيش السعودي
العميد سريع: تحرير مئات الكيلومترات واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة واتخاذ اجراءات لحماية الأسرى من قصف الطيران الحربي
العميد سريع: استمرار العملية العسكرية التي تشارك فيها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر والدفاع الجوّي والوية المشاة
حركة أنصار الله: عملية نجران انتكاسة عسكرية غير مسبوقة للعدو ومدعاة لإجرائه مراجعة فورية لمآلات استمرار عدوانه
أنصار الله: هذا النصر المبين ثمرة لصمود شعبنا ورسالة عسكرية تتوعد الغزاة بهزيمة ساحقة وأن كل شبر من أرضنا سوف يتحرر
أنصار الله: السعودية تحاول عبثا أن تتستر على الهزيمة ومزايا شعبنا تجعله متفوقا على ترسانتها العسكرية وافلاسها السياسي
وزير الخارجية السوري وليد المعلم: نحن نقف على أعتاب النصر النهائي في هذه الحرب وعازمون على مواجهة التحديات والمصاعب
رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن: المئات من جثث مقاتلي العدو لازالت مرمية في الأودية بمحور نجران بعد عملية نصر من الله نتيجة عدم سماح العدوان للصليب الأحمر بانتشالها
منذ 32 mins
28 September، 2019
التعليقات
ذات صلة
العثور على جثث 7 مغربيين حاولوا العبور بحرا نحو إسبانيا
القضية الأوكرانية تهز أيضا حملة بايدن للانتخابات الرئاسية الأميركية
مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية 28-9-2019
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}