رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن: المئات من جثث مقاتلي العدو لازالت مرمية في الأودية بمحور نجران بعد عملية نصر من الله نتيجة عدم سماح العدوان للصليب الأحمر بانتشالها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2019 - 23:28

رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن: المئات من جثث مقاتلي العدو لازالت مرمية في الأودية بمحور نجران بعد عملية نصر من الله نتيجة عدم سماح العدوان للصليب الأحمر بانتشالها

منذ 32 mins 28 September، 2019
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