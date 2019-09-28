القوات المسلحة اليمنية تعلن أنها ستعرض غداً مشاهد لآلاف الأسرى بينهم سعوديون ولاغتنام مئات الآليات العسكرية خلال عملية نصر من الله النوعية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2019 - 20:12

القوات المسلحة اليمنية تعلن أنها ستعرض غداً مشاهد لآلاف الأسرى بينهم سعوديون ولاغتنام مئات الآليات العسكرية خلال عملية نصر من الله النوعية

منذ 28 mins 28 September، 2019
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