القوات المسلحة اليمنية تعلن أنها ستعرض غداً مشاهد لآلاف الأسرى بينهم سعوديون ولاغتنام مئات الآليات العسكرية خلال عملية نصر من الله النوعية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2019 - 20:12
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العميد يحيى سريع: سقوط 3 الوية عسكرية للعدو بالكامل وأسر الآلاف بينهم أعداد كبيرة من ضباط وعناصر الجيش السعودي
العميد سريع: تحرير مئات الكيلومترات واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة واتخاذ اجراءات لحماية الأسرى من قصف الطيران الحربي
العميد سريع: استمرار العملية العسكرية التي تشارك فيها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر والدفاع الجوّي والوية المشاة
حركة أنصار الله: عملية نجران انتكاسة عسكرية غير مسبوقة للعدو ومدعاة لإجرائه مراجعة فورية لمآلات استمرار عدوانه
أنصار الله: هذا النصر المبين ثمرة لصمود شعبنا ورسالة عسكرية تتوعد الغزاة بهزيمة ساحقة وأن كل شبر من أرضنا سوف يتحرر
أنصار الله: السعودية تحاول عبثا أن تتستر على الهزيمة ومزايا شعبنا تجعله متفوقا على ترسانتها العسكرية وافلاسها السياسي
وكالة الأنباء العراقية: رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على افتتاح منفذ القائم الحدودي يوم الإثنين المقبل
رئيس الوزراء الماليزي ينتقد محاولة واشنطن إجبار جميع الدول لوقف التعامل تجاريا مع إيران ويدعو لوضع ضوابط لفرض العقوبات
وزير خارجية بلاروسيا يؤكد خلال لقائه نظيره السوري المساهمة باعادة إعمار سوريا واستمرار تقديم المساعدة الانسانية الشاملة
وزيرا الخارجية السوري والايراني يلتقيان في نيويورك ويؤكدان ضرورة استمرار التنسيق والتشاور على مختلف المستويات
الإخبارية السورية: إستشهاد مواطن وإصابة آخر إثر انفجار لغم من مخلفات "داعش" بريف حماه الجنوبي الشرقي
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: كل العقوبات التي يمارسها العدو لن تستطيع النيل من عزم وإرادة المقاومة
وزيرة الطاقة ندى البستاني: لبنان يدخل العد العكسي لحفر البئر الأول بالرقعة 4 بعد وصول شحنة من المعدات المخصصة للحفر
الحزب السوري القومي الاجتماعي يحيي الذكرى ال37 لعملية "الويمبي" في بيروت بحضور ممثلين عن الأحزاب الوطنية والفلسطينية
لقاء بعلبك الثقافي والإنمائي يشكر وزير الصحة وكل من ساهم بتشغيل مكتب الدواء في مستشفى بعلبك الحكومي وتأمين الموظفين له
أفغانستان: إصابة 15 شخصا بانفجار وقع قرب مركز للاقتراع في انتخابات الرئاسة في قندهار جنوب البلاد
نائبة الرئيس الفنزويلي في خطاب في الأمم المتحدة تتهم كولومبيا بتدريب "مرتزقة وإرهابيين" لمهاجمة بلدها
الصين وكيريباتي تعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطع الأخيرة علاقتها بتايوان لتنضم الى6 دول قامت بخطوة مماثلة
الأمم المتحدة تدعو السلطات الغينية إلى تسريع محاكمة منفذي مجزرة حصلت بهجوم للجيش على ملعب رياضي في كوناكري قبل 10 سنوات
الشرطة الهندية تعلن عن مقتل 4 مسلحين في مواجهات في المنطقة التي تسيطر عليها الهند من إقليم كشمير
الهند: 44 قتيلا وآلاف المشردين بسبب فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة شمال البلاد
هيئة الطيران المدني البريطانية: إعادة أكثر من نصف المسافرين البريطانيين المتضررين من إفلاس شركة "توماس كوك"
كورريا الجنوبية: انقاذ 46 شخصا واصابة 18 آخرين بانفجار حصل على ناقلة نفط وانتقل إلى سفينة مجاورة في مرفأ بحري
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
القوات المسلحة اليمنية تعلن أنها ستعرض غداً مشاهد لآلاف الأسرى بينهم سعوديون ولاغتنام مئات الآليات العسكرية خلال عملية نصر من الله النوعية
منذ 28 mins
28 September، 2019
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