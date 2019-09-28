من انجازات عملية #نصر_من_الله اليمنية الكبرى – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 28 2019 - 18:32
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
28 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
وكالة الأنباء العراقية: رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على افتتاح منفذ القائم الحدودي يوم الإثنين المقبل
وزيرا الخارجية السوري والايراني يلتقيان في نيويورك ويؤكدان ضرورة استمرار التنسيق والتشاور على مختلف المستويات
وزير الخارجية السوري يدعو لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع ايران في مواجهة الضغوط الأميركية والغربية لاسيما الاقتصادية
الإخبارية السورية: إستشهاد مواطن وإصابة آخر إثر انفجار لغم من مخلفات "داعش" بريف حماه الجنوبي الشرقي
نائبة الرئيس الفنزويلي في خطاب في الأمم المتحدة تتهم كولومبيا بتدريب "مرتزقة وإرهابيين" لمهاجمة بلدها
الهند: 44 قتيلا وآلاف المشردين بسبب فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة شمال البلاد
العميد يحيى سريع: سقوط 3 الوية عسكرية للعدو بالكامل وأسر الآلاف بينهم أعداد كبيرة من ضباط وعناصر الجيش السعودي
العميد سريع: تحرير مئات الكيلومترات واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة واتخاذ اجراءات لحماية الأسرى من قصف الطيران الحربي
العميد سريع: استمرار العملية العسكرية التي تشارك فيها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر والدفاع الجوّي والوية المشاة
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
من انجازات عملية #نصر_من_الله اليمنية الكبرى
منذ 40 mins
28 September، 2019
خبر وصورة
المصدر:
المسيرة
عملية نصر من الله
التعليقات
ذات صلة
نص بيانْ رقم (1) بشأنِ عمليةِ “نصر من الله” للقوات المسلحة اليمنية ضد الجيش السعودي في نجران
الكشف عن عملية #نصر_من_الله اليمنية الكبرى في محور #نجران بالجنوب السعودي
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}