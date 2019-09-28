رئيس الوزراء الماليزي يدعو العالم لضبط استخدام العقوبات

دعا رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يوم أمس الجمعة المجتمع الدولي، إلى وضع ضوابط لفرض العقوبات، منتقدا محاولات واشنطن إجبار جميع الدول على وقف التعامل تجاريا مع إيران.

وقال مهاتير محمد في الجمعية العامة للأمم المتحدة: “لا نعرف بموجب أي قوانين يتم تطبيق العقوبات. يبدو أنه امتياز يتمتع به الأغنى والأقوى”.

وأضاف: “إذا كنتم تريدون تطبيق العقوبات، فليكن لدينا قانون يضبطها”.

وأشار مهاتير محمد إلى أن “الواقع هو أنه عندما يتم تطبيق عقوبات على دولة ما، تتعرض الدول الأخرى بسبب ذلك، للعقوبات… خسرت ماليزيا ودول كثيرة أخرى سوقا مهما عندما تم تطبيق العقوبات على إيران”.

المصدر: وكالات