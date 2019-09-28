بيان متحدث القوات المسلحة اليمنية حول العملية العسكرية الكبرى سيبث عند الساعة 5:00 مساءً – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2019 - 16:48

بيان متحدث القوات المسلحة اليمنية حول العملية العسكرية الكبرى سيبث عند الساعة 5:00 مساءً

منذ 14 mins 28 September، 2019
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