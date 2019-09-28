بيان هام لمتحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية كبرى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2019 - 16:48

بيان هام لمتحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية كبرى

منذ 45 mins 28 September، 2019
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