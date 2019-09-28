جونسون عرضة للتحقيق والتصويت على حجب الثقة عنه

يزداد موقف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون صعوبة مع اقتراب موعد “بريكست”، إذ سيواجه في آن واحد تصويتا في البرلمان على حجب الثقة عنه، وتحقيقا جنائيا محتملا في قضية “تضارب مصالح”.

وأكد النائب البارز عن الحزب القومي الإسكتلندي في البرلمان البريطاني ستوارت هوسي لشبكة “بي بي سي”، أن حجب الثقة عن جونسون قد يطرح على التصويت في البرلمان الأسبوع المقبل، بهدف ضمان عدم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ما لم يتم التوافق بين الطرفين بشأن شروط الانسحاب.

وأكد هوسي وجود شبهات قوية لدى المشرعين بأن جونسون لن يفي بالقانون ولن يلتزم بقرار البرلمان تأجيل موعد “بريكست” المحدد حاليا في 31 أكتوبر مرة أخرى في حال عدم إبرام الاتفاق مع بروكسل.

ويسعى الحزب الإسكتلندي إلى حشد القوى المعارضة لجونسون لعزله عن الحكم، ومن المتوقع أن يتولى زعيم حزب “العمال”، أكبر القوى المعارضة في البلاد جيريمي كوربين في هذه الحالة منصب رئيس الوزراء لفترة انتقالية لتأجيل “بريكست” وتنظيم انتخابات مبكرة.

غير أن مشاكل جونسون لا تقتصر على خطط المشرعين، إذ يواجه اتهامات بإساءة استغلال الحكم في قضية تضارب مصالح أثناء شغله منصب رئيس بلدية لندن بين عامي 2008 و2016.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية