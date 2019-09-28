قوى الامن الداخلي : الإسراع في تسوية أوضاع المركبات بصورة قانونية وذلك حتى تاريخ 31/12/2019 كحد اقصى

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “بموجب المادة /43/ من القانون الرقم /144/ تاريخ 31/7/2019 المتعلقة بتعديل رسوم السير لجميع المركبات الآلية ورسوم التسجيل للدراجات الآلية الصغيرة ورسوم رخص السوق، حيث تم تخفيض رسوم امتحان السوق ورخص السوق ورسوم السير العائدة للدراجات الآلية الصغيرة.

وعملا بالقرار المشترك بين وزارة الداخلية والبلديات ووزارة المالية رقم 1637 تاريخ 13/9/2019 المتعلق بتعديل جدول تسعير مختلف أنواع وفئات السيارات والمركبات والدراجات الآلية للعام 2019، بحيث جرى بموجبه تخفيض الحد الأدنى لتسعيرة تسجيل الدارجات الآلية الى حدود /500,000/ ليرة لبنانية بعد ان كان يبلغ /1,000,000/ ليرة لبنانية، مما ينعكس انخفاضا موازيا على رسوم التسجيل.

لذلك تطلب المديرية العامة من المواطنين الكرام، الإسراع في تسوية أوضاع مركباتهم بصورة قانونية وذلك حتى تاريخ 31/12/2019 كحد اقصى، علما ان بعدها ستقوم القطعات العملانية بالتشدد في قمع هذه المخالفات، وتنظيم محاضر سير بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام