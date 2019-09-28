اللواء صفوي: من يدعون أنهم يتزعمون العالم الاسلامي يقصفون اليمن منذ 5 أعوام – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 28 2019 - 15:00

اللواء صفوي: من يدعون أنهم يتزعمون العالم الاسلامي يقصفون اليمن منذ 5 أعوام

منذ 23 mins 28 September، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة