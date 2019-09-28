مصدر لـ”سي ان ان”: البيت الأبيض يقيّد الاطلاع على مكالمات اجراها ترامب مع بوتين وبن سلمان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2019 - 15:00
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لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
مصدر لـ”سي ان ان”: البيت الأبيض يقيّد الاطلاع على مكالمات اجراها ترامب مع بوتين وبن سلمان
منذ 1 ساعة
28 September، 2019
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