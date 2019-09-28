مصدر لـ”سي ان ان”: البيت الأبيض يقيّد الاطلاع على مكالمات اجراها ترامب مع بوتين وبن سلمان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 28 2019 - 15:00

مصدر لـ”سي ان ان”: البيت الأبيض يقيّد الاطلاع على مكالمات اجراها ترامب مع بوتين وبن سلمان

منذ 1 ساعة 28 September، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة