قوى الامن الداخلي : القبض على سارق منازل في زغرتا

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة طاولت العديد من المنازل في قضاء زغرتا، وعلى الأثر، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بتكثيف دورياتها في اماكن حصول السرقات.

ونتيجة المتابعة الحثيثة، تمكنت هذه الشعبة من تحديد هوية الفاعل، ويدعى: “س. ح” (مواليد العام 1991، سوري)، بتاريخ 24/9/2019، وبعد عمليات الرصد والمراقبة، تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة زغرتا اثناء قيامه ببيع كمية من الذهب المسروق لأحد محال المجوهرات في المحلة.

وبتفتيش مكان اقامته في بنشعي، تم ضبط قسم من المسروقات وهي كمية من المجوهرات ومبلغ مالي قدره مليون وخمسمائة ألف ليرة بالعملتين اللبنانية والدولار الاميركي.

بالتحقيق معه، اعترف بسرقة مجوهرات من عدة مناز، وقد اجري المقتضى القانوني في حقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.