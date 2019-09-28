الطقس نهاية الاسبوع غائم جزئياً ودون تعديل بالحرارة وضباب على مرتفعات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2019 - 15:00

الطقس نهاية الاسبوع غائم جزئياً ودون تعديل بالحرارة وضباب على مرتفعات

منذ 2 ساعة 28 September، 2019
الطقس
لبنان

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

–  الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

*  الطقس المتوقع في لبنان:

–  السبت: قليل الغيوم، مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال، بينما تبقى دون تعديل على الساحل وفي الداخل، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا ويتكون ضباب محلي على المرتفعات.

–  الأحد: غائم جزئيا، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

–  الإثنين: غائم جزئيا الى غائم، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

–   درجات الحرارة المتوقعة تتراوح  على الساحل من 21 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 24 درجة، في الداخل من 14 الى 35 درجة.

–   الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بتن 8 و25 كلم/س.

–   الانقشاع: جيد إجمالا، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب مساء.

–   الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 % و75 %.

–   حال البحر: منخفض الموج.

–  حرارة سطح الماء: 27°م.

–   الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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