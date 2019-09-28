محمد علي الحوثي ينفي التسريبات عن وقف جزئي للعمليات العدوانية: لا جهة رسمية خلفها

أكدَ عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي اَلاَّ صحَّة لأيِ تسريباتٍ من جانبِ العدوِ عن موافقة العدوان على وقف عمليات القصف في عدد من مناطق اليمن.

و شدد الحوثي اَن مبادرةَ الرئيس مهدي المشاط تنص على الوقفِ الكاملِ للعدوان، مشيراً الى اَنَ التسريباتِ التي تناوَلَتها بعض الصحفِ الأمريكيةِ عن اتفاقٍ مع السعوديةِ لوقفِ القصفِ على أربعِ مناطق تَظَل تسريباتٍ لا جهة رسميةَ تقف خَلفَها، مجدداً تأكيدَه على ان اليمنَ لن يقبَل إلا بوقفٍ شاملٍ للعدوانِ ورفعِ الحِصار.

وكانت وسائل إعلامٍ اجنبية نقلت عن ما سمته بمسؤول حكومي يمني قولَه اِنَ السعوديةَ وافقت على وقفٍ لاطلاقِ النارِ في عدةِ مناطقَ في اليمن بما في ذلكَ العاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن دبلوماسيٍ يمنيٍ أنَ هناكَ نقاشات جادة مستمرة حول مدةِ وقفِ اطلاقِ النارِ ونِطاقِه، وما اذا كان سيغطي جميعَ الاراضيِ أم العاصمة فقط. واشارَ الى اَنَ المناقشاتِ تتوسط فيها الدولُ الغربية. واضافَ اَنَ هذهِ قد تكونُ خُطوةً اولى نحوَ وقفِ اطلاقِ نارٍ كليٍ ووقفٍ تامٍ للغاراتِ الجوية.

بدورها افادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الاميركية نقلاً عن مصادرَ يمنية اَنَ اتفاقَ وقف النارِ الجديدِ يقضي بوقفِ اطلاقِ النارِ في أربعِ جَبَهاتٍ بما فيها صنعاء مع امكانيةِ امتدادِها الى مناطقَ اخرى.

المصدر: قناة المنار