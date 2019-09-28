مدير شركة يرفع رواتب موظفيه حتى 70 ألف دولار للمرة الثانية

صرح مدير تنفيذي لإحدى الشركات، والذي خفّض راتبه قبل 4 سنوات لرفع رواتب موظفيه، أنه سيكرر ذلك من جديد.

وأعلن دان برايس، المدير التنفيذي لشركة Gravity Payments لخدمات معالجة البطاقات الائتمانية في سياتل مطلع الأسبوع، أنّ جميع الموظفين في مكتب الشركة الجديد في إيداهو، سيحصلون على راتب سنوي لا يقل عن 70 ألف دولار بحلول عام 2024.

وكتب برايس على “تويتر” : “افتتحنا مكتب الشركة الجديد (بويزي) هذا الصباح، وأعلنا أنّ جميع موظفينا هنا سيحصلون على راتب يبلغ 70 ألف دولار على الأقل سنويًا”. وأضاف: “أنا ممتن للغاية للعمل مع هذا الفريق المذهل، ولأني سأكون قادرًا على تعويض كل فرد منهم على القيمة التي يضيفها لمجتمعنا”.

وكان مكتب “بويزي” في السابق شركة مستقلة تدعى “تشارج إت برو”، قبل أن تشتريها شركة Gravity Payments قبل 3 سنوات، وتصبح مكتبًا تابعًا لها، وفقًا لموقع “سي إن إن”.

وقرر برايس عام 2015 رفع أجور موظفيه، بعدما قرأ دراسة عن السعادة، تشير إلى أنّ الدخل الإضافي يحدث فارقًا كبيرًا في حالة الشخص العاطفية، إن وصل إلى 75 ألف دولار سنويًا، ما دفعه لرفع الحد الأدنى لرواتب موظفيه البالغ عددهم 120 موظفا بسياتل، إلى 70 ألف دولار سنويًا وخفض راتبه البالغ مليون دولار سنويًا، بنسبة 90% لتحقيق هدفه.

وأكد برايس أنّ رفع الأجور غيّر حياة موظفيه، إذ تمكنوا من إنشاء عائلات، واشترى 10 في المائة منهم منزلًا لأول مرة، وهو يأمل أن يساهم نشر قصته في إلهام مدراء أعمال آخرين، على فعل الشيء نفسه.

المصدر: العربي الجديد