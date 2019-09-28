المواد المضافة: هل هي بالفعل مضرة بالصحة؟

نشر موقع بي بي سي راديو مقالاً صحياً يشرح عن طبيعية واستخدامات “المواد المضافة” للأطعمة، والتي غالباً ما تحمل طابعاً سيئاً لدى المستهلك لكونها “مضرة بالصحة” على حد اعتقاده.

إلا أن في هذا المقال، شيلا ديلون، وهي صحافية بريطانية مختصة في مجال التغذية، توضح الحقيقة وراء هذه المواد التي تضاف إلى أطعمتنا، والتي ليست بالضرورة مضرة بالصحة.

تتعمق شيلا ديلون في عالم المضافات الغذائية – من فيتامين C والشراب بنكهة الفاكهة وإلى أرقام E التي تضيف نكهة إلى الأطعمة فائقة المعالجة، كما تستكشف بعض الآثار والأسئلة والخلافات حول هذه المواد المضافة.

هناك العديد من الأسباب وراء إضافة المواد المضافة إلى طعامنا. قد يكون السبب في ذلك هو تحسين المذاق أو الملمس أو المظهر – أو قد يتم استخدامه لإطالة عمر المنتج. وفي كثير من الحالات، تساعد هذه الإضافات في تقليل التكاليف. فيعد استخدام نكهة الليمون والشوكولاته أو الروبيان أقل تكلفة من استخدام الفاكهة الحقيقية أو الكاكاو الصلبة أو القريدس الأصلي.

غالباً ما تربط المواد المضافة إلى الأغذية بالمكونات غير الطبيعية. إلا أن فكرة أن المواد المضافة مضرة بالصحة بشكل أساسي أو سامة ليست صحيحة. تحتوي الطماطم على سبيل المثال على سبعة مواد تستخلص كمواد إضافية.

لذا فإن المواد الإضافية ليست خطيرة في حد ذاتها. ومع ذلك، يعتقد الكثيرون أن البعض قد يكون له آثار ضارة عند استهلاكه بكميات كبيرة. إلا أن الشيء المهم هو تحقيق التوازن الصحيح مع أنواع الأطعمة التي نتناولها وخاصة كمية الأطعمة المصنعة التي تحتوي على المزيد من هذه المواد المضافة.

المصدر: اخبار الان