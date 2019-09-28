شركة طيران تقدم حلاً لتجنب بكاء الأطفال على الطائرات

قد يكون البقاء عالقين في رحلة طويلة بالقرب من أطفال يبكون، شيئًا من الماضي بالنسبة لركاب شركة الخطوط الجوية اليابانية، التي كشفت عن أداة حجز عبر الإنترنت، تشير لأماكن جلوس الصغار.

وسيظهر رمز كل طفل يتراوح عمره بين 8 أيام وسنتين، تلقائيًا على خطة المقاعد بمجرد حجز ذويه على متن الطائرة، لتنبيه الركاب الذين لم يختاروا مقاعدهم بعد، وفقًا لموقع “ذا غارديان”.

وأشارت الشركة إلى أنّ الميزة الجديدة، لا تضمن بالضرورة أنّ الركاب سيكونون خارج نطاق سماع صراخ رضيع، وورد في موقعها على الإنترنت، أنّ رموز الأطفال لن تظهر في حال حجز الركاب مقاعدهم عبر طرف ثالث، أو إذا كانوا جزءاً من مجموعة سياحية.

ولم تكن شركة الخطوط الجوية اليابانية، الشركة الوحيدة في اليابان التي وفرت لعملائها هذه الميزة، حيث قالت متحدثة باسم شركة “أول نيبون إيرلاينز”، إنّ خرائط المقاعد في شركتها أظهرت مقاعد جلوس الأطفال “لفترة من الوقت”.

ونالت ميزة الشركة الجديدة إشادة العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب رجل الأعمال راهات أحمد على “تويتر”: “شكرًا لتحذيري من الأماكن التي سيصرخ فيها الأطفال ويبكون، في رحلة مدتها 13 ساعة، يجب أن يكون هذا إلزاميًا في جميع الشركات”.

كما انتقد آخرون عدم تسامح بعض المسافرين مع الأطفال، وقال أحد مستخدمي “تويتر”: “إنهم مجرد أطفال، كنا جميعًا مثلهم ذات يوم، يجب أن نتعلم التسامح أو سنحتاج يومًا إلى خريطة أخرى، لمقاعد من يشخرون أو من يتنفسون من أفواههم مثلًا”.

المصدر: العربي الجديد