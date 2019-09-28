عراقجي ينتقد الإجراء الأمريكي اللاإنساني بمنع ظريف من عيادة تخت روانجي

انتقد نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اجراء أمريكا غير الإنساني في منع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من عيادة مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي الذي يرقد في احدى مستشفيات امريكا.

وفي منشور يوم أمس الجمعة على إنستغرام، تمنى عراقجي لمجيد تخت روانجي الصحة والسلامة، وكتب: “إن مجيد تخت روانجي يتعافى وسيعود إلى مزاولة عمله قريبا ان شاءالله، لكن الخزي والعار يبقى يلازم الحكومة الامريكية التي تضع القضايا الإنسانية رهينة لاهدافها السياسية”.

وأضاف ان “قلوبنا وأرواحنا مع مجيد، وندعو الله ان يمن عليه بالشفاء العاجل، وان شاءالله سيخرج من المستشفى بنفس القدر من النشاط والالتزام والمحبوبية”.

المصدر: وكالة ارنا