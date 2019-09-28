ماذا فعل صيادون بسمكة تونة قيمتها 3.3 مليون دولار

نجحت مجموعة من الصيادين الهواة في اصطياد سمكة تونة ضخمة، تصل قيمتها إلى أكثر من 3 ملايين دولار.

ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أن الصيادين قرروا إعادة السمكة النادرة بسبب الصيد المفرط، إلى مياه المحيط بالرغم من ثمنها الباهظ.

و​تمكن صيادون من اصطياد سمكة تونة ذات الزعانف الزرقاء، التي يبلغ وزنها 270 كيلوغرام، وطولها 2.6 متر، قبالة سواحل جمهورية إيرلندا، وتعتبر هذه السمكة هي الأضخم التي تم اصطيادها في تلك المنطقة هذا العام، وكانت ستبلغ قيمتها 3.3 مليون دولار، في حال تم بيعها.

​وكان طاقم البحارة في المياه يشاركون في برنامج “للصيد والإطلاق”، للمساعدة في الحفاظ على الأعداد المتناقصة من سمك التونة ذو الزعانف الزرقاء.

​يشار إلى أن سمك التونة ذو الزعانف الزرقاء، من الأطعمة الشهية التي تحظى بتقدير كبير في اليابان، حيث بيعت سمكة واحدة وزنها 278 كيلوغراما، مقابل 333.6 مليون ين (3.3 مليون دولار) في شهر كانون الثاني من هذا العام.

المصدر: سبوتنك