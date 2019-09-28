انطلاق الانتخابات الرئاسية في أفغانستان رغم تهديد طالبان

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الأفغانية، أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها، اليوم السبت، في أنحاء أفغانستان لانتخاب رئيس للبلاد، رغم تحذير طالبان الناخبين من مغبة التصويت.

وقال المتحدث: “التصويت بدأ في كل أرجاء البلاد”، مع أن حركة طالبان حذرت زهاء 9.6 مليون ناخب من مغبة الاقتراب من مراكز الاقتراع.

وتواجه الانتخابات خطر وقوع أعمال عنف، خصوصا أن طالبان شنت في الآونة الأخيرة سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مقار الحملات، والتجمعات الانتخابية وأهدافا أخرى مرتبطة بالاستحقاق الرئاسي.

ففي 5 أيلول/سبتمبر الجاري، أسفر تفجير شاحنة في كابل عن مقتل 12 شخصا على الأقل، وفي وقت سابق أصدرت طالبان بيانا كررت فيه تهديداتها بأن حياة كل مقترع مهددة، وقالت: “ننوي عرقلة هذه العملية المزورة للغزاة الأمريكيين وبعض أتباعهم عبر مهاجمة كل عناصر الأمن واستهداف مكاتب (الاقتراع) ومراكزه”.

ونبّه البيان الأفغان إلى “ضرورة البقاء بعيدين عن مراكز الاقتراع في اليوم الانتخابي وعدم تعريض أنفسهم للخطر”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية