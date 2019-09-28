لافروف تعليقا على نشر نسخة من مكالمة ترامب مع زيلينسكي: علمتني أمي أن لا أقرأ رسائل الآخرين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أمه علمته ألا يقرأ رسائل الآخرين، معتبرا أنه لا يليق للمرأ الاطلاع على رسائل الغير.

وفي تعليق على نشر نسخة من مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال لافروف في مؤتمر صحفي بنيويورك الجمعة: “فيما يتعلّق بمحاضر المحادثات الهاتفية، علمتني أمي (..) أن من غير اللائق قراءة رسائل الآخرين غير الموجهة إلينا”.

وأضاف: “من حيث المبدأ، ربتني والدتي على مبدأ أن قراءة رسائل الآخرين أمر غير لائق وخاصة عندما تكون هذه الرسائل خطابات بين شخصين انتخبهما الشعب لشغل مناصب قيادية”.

وجاء تصريح لافروف ردا على سؤال حول فضيحة تطال ترامب المتهم بأنه سعى إلى التدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني طلب منه فيها جمع معلومات من شأنها أن تضر بالمرشح الديموقراطي جو بايدن.

ونشر البيت الأبيض الأربعاء نسخة من مكالمة هاتفية جرت بين ترامب وزيلينسكي في أواخر يوليو الماضي، وأصبحت تفاصيل هذه المكالمة سببا للإعلان عن تحريك إجراءات عزل الرئيس الأمريكي.

المصدر: وكالات