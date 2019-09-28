برلمانيون ألمان يدعون لرفع العقوبات عن روسيا

دعا أعضاء في عدة كتل في “البوندستاغ” (برلمان ألمانيا)، إلى الرفع التدريجي لعقوبات الاتحاد الأوروبي، عن روسيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الدعوة لرفع العقوبات بشكل تدريجي، جاءت الجمعة، خلال نقاش تم تحت رعاية اللجنة الشرقية للاقتصاد الألماني.

ووفقا لبيرند ويستفال، الخبير في الاقتصاد والطاقة بكتلة الحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني، يجب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، “إضافة هذا الموضوع في جدول أعمال الاتحاد الأوروبي”.

وقال ويستفال: “نحن سنقوم بالخطوة الأولى ونرى ما ستفعله روسيا”.

ومن بين الداعين للرفع التدريجي للعقوبات، كان أيضا، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في “البوندستاغ” كلاوس ارنست من كتلة الحزب اليساري، وعضو كتلة الاتحاد الاجتماعي – المسيحي بيتر رامساور. من جهتها ساندت ساندرا فيزير، من كتلة “الحزب الديمقراطي الحر”، تخفيف العقوبات، بشرط مراعاة ظروف معينة.

هذا وأشار بعض رؤساء حكومات الأراضي الشرقية في ألمانيا، في وقت سابق، إلى ضرورة الرفع التدريجي للعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.

المصدر: وكالات