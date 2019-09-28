لافروف: المأزق في تسوية القضية الفلسطينية سينعكس سلبا على “إسرائيل”

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن المأزق في تسوية النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين سينعكس سلبا على مصالح الكيان الإسرائيلي.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الجمعة، إن “لدينا حوارا جيدا مبنيا على الثقة (مع إسرائيل) حول سوريا وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط، لأننا نؤكد دائما على أن الحل الشامل لتلك القضايا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المصالح الأمنية لإسرائيل، وهذه نقطة مبدئة”.

وتابع قائلا: “ونحن للأسف لا نستطيع الخروج من هذا المأزق الذي أوصلوا إليه القضية الفلسطينية. وهذا سينعكس سلبا على الوضع بشكل عام، بما في ذلك على مصالح إسرائيل”.

وكان وزير الخارجية الروسي قد صرح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة تعمل على تدمير قرارات مجلس الأمن الدولي حول التسوية في الشرق الأوسط من خلال خطواتها أحادية الجانب، الأمر الذي يهدد حل الدولتين.

المصدر: وكالات