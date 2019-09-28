الجيش المصري: مقتل وإصابة 10 من العسكريين خلال مواجهات مع عناصر إرهابية

أعلنت القوات المسلحة المصرية مقتل ضابط وإصابة 9 جنود أثناء اشتباك وتنفيذ أعمال تفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية شمالي سيناء.

وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان إنه “في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتى اليوم عن تحقيق نجاحات من بينها استهداف وتدمير 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 7 سيارات دفع رباعي على الاتجاه الشمالي الشرقي، و83 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و25 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

المصدر: روسيا اليوم