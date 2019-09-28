استشهاد شاب فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي في مسيرات العودة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد مواطن فلسطيني على يد الجيش الإسرائيلي خلال الجمعة الـ76 لمسيرات العودة شرق مدينة رفح.

وقالت الوزارة إن الشاب ساهر عوض الله عثمان يبلغ 20 عاما من العمر استشهد متأثرا بجروح أصيب بها في الصدر من قبل القوات الإسرائيلية عصر اليوم الجمعة خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق رفح جنوبي القطاع.

وأكدت الوزارة أن الطواقم الطبية تعاملت مع أكثر من 60 حالة إصابة منها 32 بالرصاص الحي، تعرض لها مواطنون جراء قمع الجيش الإسرائيلي للمشاركين في مسيرات العودة .

المصدر: وكالات