الديموقراطيون يطالبون وزير الخارجية الأميركي بتسليم وثائق حول أوكرانيا

طالب ديموقراطيون يرأسون لجانا نافذة في مجلس النواب الجمعة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تزويدهم بوثائق حول قضية أوكرانيا، بغية “تسريع” التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس.

وجاء في بيان لرؤساء لجان الخارجية والاستخبارات والإشراف على السلطة التنفيذية متوجهين الى بومبيو أن “رفضكم الامتثال لهذه المطالبة سيشكل دليلا على عرقلة تحقيق مجلس” النواب في هذا الإجراء النادر ضد رئيس أميركي، والذي كان أطلق على خلفية شكوى من مخبر في أجهزة الاستخبارات حول ممارسة ترامب ضغوطا على الرئيس الأوكراني للاساءة الى منافسه الانتخابي جو بايدن.

المصدر: ا ف ب