#اليمن #الحديدة: قوى العدوان تستهدف بـ23 قذيفة هاون مناطق متفرقة في مديرية #حيس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2019 - 23:44

#اليمن #الحديدة: قوى العدوان تستهدف بـ23 قذيفة هاون مناطق متفرقة في مديرية #حيس

منذ 1 ساعة 27 September، 2019
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