رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأميركي: اللجنة يمكنها بدء جلسات استماع بشأن عزل ترمب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2019 - 23:44

رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأميركي: اللجنة يمكنها بدء جلسات استماع بشأن عزل ترمب

منذ 1 ساعة 27 September، 2019
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