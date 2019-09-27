استشهاد المواطن الفلسطيني ساهر عثمان(20 عاما) متأثرا بجراح أصيب بها خلال مسيرات العودة في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2019 - 23:44
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مقتل وجرح عدد من عناصر العدوان السعودي الامريكي اثر قصف للجيش اليمني واللجان الشعبية على تجمعاتهم في الجوف
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مظاهرات في مدن ومحافظات مصرية عدة تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي
المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي: الاتحاد يتابع الوضع في مصر عن كثب ويعرب عن ثقته في اطلاق سراح من تظاهروا بسلام
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
استشهاد المواطن الفلسطيني ساهر عثمان(20 عاما) متأثرا بجراح أصيب بها خلال مسيرات العودة في غزة
منذ 2 ساعة
27 September، 2019
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