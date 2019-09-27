مخابرات الجيش أوقفت على حاجز الخردلي 6 سوريين دخلوا خلسة و5 أخرين في مرجعيون دخلوا من دون تصريح

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ، أن عناصر من مخابرات الجيش أوقفوا على حاجز الخردلي الليطاني 6 سوريين كانوا يحاولون دخول منطقة جنوب الليطاني خلسة بواسطة تغطيتهم بغطاء في صندوق سيارة.

كما وأوقفت دورية تابعة لمكتب مخابرات الجيش في مرجعيون ليل امس الخميس 5 سوريين في الوزاني وهم: م.ص.، س.ع.، ي. ح.، بجرم دخول منطقة جنوب الليطاني من دون تصريح، بمساعدة السوري ج.ش الذي كان يقود سيارة تويوتا تحمل اللوحة رقم 114865/ص، برفقة ع.ح.

وتم توقيفهما أيضا بجرم تهريب سوريين، فيما وسلم الجميع الى مكتب مخابرات مرجعيون لإجراء المقتضى القانوني في حقهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام