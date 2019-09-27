الحوثي: التسريبات التي تناولتها بعض الصحف الأمريكية عن اتفاق مع السعودية لوقف القصف على أربع مناطق تظل تسريبات لا جهة رسمية تقف خلفها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2019 - 22:04

الحوثي: التسريبات التي تناولتها بعض الصحف الأمريكية عن اتفاق مع السعودية لوقف القصف على أربع مناطق تظل تسريبات لا جهة رسمية تقف خلفها

منذ 2 ساعة 27 September، 2019
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