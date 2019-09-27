عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي: مبادرة الرئيس المشاط تنص على الوقف الكامل للعدوان ولا صحة لأي تسريبات من جانب العدو عن وقف جزئي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2019 - 22:04

عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي: مبادرة الرئيس المشاط تنص على الوقف الكامل للعدوان ولا صحة لأي تسريبات من جانب العدو عن وقف جزئي

منذ 2 ساعة 27 September، 2019
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