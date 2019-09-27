#حركة_المرور كثيفة على جسر الكوكودي باتجاه انفاق #المطار و #خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2019 - 20:20

#حركة_المرور كثيفة على جسر الكوكودي باتجاه انفاق #المطار و #خلدة

منذ 52 mins 27 September، 2019
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