اصابة 52 مواطنا فلسطينيا بنيران الاحتلال خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2019 - 20:20

اصابة 52 مواطنا فلسطينيا بنيران الاحتلال خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة

منذ 1 ساعة 27 September، 2019
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