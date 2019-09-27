حدود غزة: 28 اصابة مختلفة منها 3 بالرصاص الحي باعتداء قوات الاحتلال على مسيرات العودة التي شارك فيها الآلاف – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 27 2019 - 18:36

حدود غزة: 28 اصابة مختلفة منها 3 بالرصاص الحي باعتداء قوات الاحتلال على مسيرات العودة التي شارك فيها الآلاف

منذ 25 mins 27 September، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة