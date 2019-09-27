حدود غزة: 28 اصابة مختلفة منها 3 بالرصاص الحي باعتداء قوات الاحتلال على مسيرات العودة التي شارك فيها الآلاف – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2019 - 18:36
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لافروف: منع واشنطن عددا من ديبلوماسينا من دخول اراضيها لحضور اعمال الجمعية العامة امر لا يمكن التهاون فيه
لافروف: سنضطر الآن على ما يبدو لطرح مسألة مقر الامم المتحدة عموما للنقاش
مقتل وجرح عدد من عناصر العدوان السعودي الامريكي اثر قصف للجيش اليمني واللجان الشعبية على تجمعاتهم في الجوف
وحدات من الجيش اليمني واللجان تستهدف مواقع العدوان في جبهة قانية وتسجيل خسائر كبيرة
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
حدود غزة: 28 اصابة مختلفة منها 3 بالرصاص الحي باعتداء قوات الاحتلال على مسيرات العودة التي شارك فيها الآلاف
منذ 25 mins
27 September، 2019
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